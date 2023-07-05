خبر حزين جدًا عن الفنانة مي كساب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 08:44 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية مي كساب خبر وفاة جدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت مى كساب:” إن لله وإن إليه راجعون ، توفيت جدتي خاله والدتى الحاجة فوزية محمد عمر نسألكم الفاتحة والدعاء”.

الموت يفجع الفنانة مي كساب

وتفاعل متابعي الفنانة مي كساب مع هذا المنشور، داعين الله أن يتغمد المتوفاه بواسع الرحمة والمغفرة.

منشور مي كساب عبر فيسبوك

أحدث تصريحات مي كساب

أكدت الفنانة مي كساب، أنها قدمت عددا من الأعمال الفنية التي لم تكن راضية عنها من أجل احتياجها للمال.

‎وقالت مي كساب، في تصريحات تليفزيونية: “عملت فيلم شمال يا دنيا عشان كنت محتاجة فلوس.. ولما قالولي مش هينزل في السينما كنت في قمة سعادتي”.

وتابعت: “فيلم 8% بيحكي عن المهرجانات ودخلت العمل ده عشان أعرف عالم المهرجانات، وخرجت من الفيلم ده الناس كلها بتجري ورايا في السينمات وكانت شخصية أزعرينا قالبه الدنيا، ومش ندمانه على دوري في الفيلم مهما كانت عيوبه”.

مي كساب في فيلم “سنة أولى خطف”

كانت الفنانة مي كساب، أعلنت مؤخرًا انتهاء تصوير فيلمها الجديد “سنة أولى خطف” ومن المنتظر عرضه قريبا.

فيلم “سنة أولى خطف” من بطولة الفنانة مي كساب وأحمد فتحي، وعدد من الفنانين وسيناريو وحوار باسل مجدي وإخراج أسامة عمر.

مي كساب في مسلسل “جعفر العمدة”

وكانت شاركت الفنانة مي كساب في “مسلسل جعفر العمدة“، الذي تم عرضه على قناة dmc ومنصة Watch it، خلال السباق الرمضاني الماضي موسم 2023، وشهد المسلسل نجاح هائل وكبير.

وكان العمل من بطولة محمد رمضان وشارك فيه عدد من النجوم الكبار، أحمد داش، عصام السقا، أحمد فهيم، إيمان العاصي، زينه، منة فضالي، فريدة سيف النصر، منذر ريحانه، طارق النهري، أحمد عبدالله، فتوح أحمد، سلوى خطاب، مجدي بدر، سلوى عثمان، جوري بكر، إحسان ترك.

جدير بالذكر أن مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب “سعدي جوهر”، تحت رعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.

وتحدثت عن هذا المشهد قائلة فى تصريحات إعلامية: “من أول ما قرأت الدور وأنا عارفة إن المسلسل ده هيبقى ترند.. لما محمد رمصان قال شبشب ثريا ترند السيدة زينب لمدة أسبوع دموعي كانت هتنزل.. احنا بنبقى فاهمين إن ده بيغازل الجمهور”. وأضافت: “رمضان رمى الجملة دي للجمهور علشان يقولهم شبشب ثريا ترند النهاردة وفعلا طلع ترند”.

مي كساب في مسلسل “اللعبة 4”

وتشارك حاليًا الفنانة مي كساب في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، الذي يطلق عليه “دوري الأبطال” ويعرض عبر منصة شاهد VIP.

ويضم مسلسل اللعبة الجزء الرابع مجموعة متميزة من النجوم، مثل أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، أحمد شاهين، محمد أوتاكا، ميرنا جميل، سامي مغاوري، محمود عاطف، بجانب آخرين من الأجزاء القادمة، ويعد العمل من تأليف أحمد سعد والي برفقه محمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

الخليج 365

الخليج 365