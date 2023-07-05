لماذا تزرع هالة صدقي البصل وتبيعه حتى الآن؟.. تصريحات مفاجئة من الفنانة!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 08:44 مساءً - فاجأت النجمة هالة صدقي الجميع باعترافها أنها استثمرت مدخراتها في زراعة البصل وبيع محصوله، وافتتاح مطعم كي لا تُجبر على قبول أدوار لا تليق بتاريخها الفني.

وقالت هالة خلال لقائها ضمن برنامج “ضيفي”: “فتحت مطعم عشان أحافظ على هالة صدقي، ومضطرش أشتغل حاجة مش عجباني، لأن ده مصدر رزقي الوحيد… ده مشروع كان لازم أعمله من زمان، لأني ست (تنكة) فلازم يكون في مورد تاني”.

وأشارت إلى أنها تمتلك أرضاً زراعية وتهتم بها وتزرعها بنفسها، وأضافت: “أنا ببيع بصل دلوقت، زرعت في المزرعة اللي أنا فيها بصل وببيعه، والمزارعين مجوش اليومين اللي فاتوا فنزلت أنا شلت البصل، إيه المشكلة! عمر الشغل ما كان عيب، العيب إنك تمد إيديك”.

وجاء هذا التصريح بعد نشر النجمة المصرية قبل فترة المقطع عبر صفحتها في “إنستجرام” وظهرت فيه وهي تهتم بأرضها وتقتلع البصل من التربة، وأرفقت المقطع بتعليق كتبت فيه: “هو المفروض أتصوّر وأنا في أفخم الأماكن وأشيك الأماكن بس ده الواقع هو كده غلط ما يصحش الناس تسوّي كده… حد محتاج بصل؟، هو الكيلو بكام؟ بصل هاله صدقي”.

هل تشارك هالة صدقي في الجزء الثاني من جعفر العمدة؟

وعلى الصعيد الفني، قالت الفنانة هالة صدقي إنها لم تحدد موقفها من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول بعد عرضه في موسم الدراما الرمضانية السابق.

وقالت هالة صدقي: «محددتش موقفي لسة»، بينما أعلن الفنان محمد رمضان تعاقده على الجزء الثاني المسلسل الذي سوف يُعرض في رمضان 2024، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكشفت الفنانة هالة صدقي ، أنها تلقت عدد من العروض للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024، ولكنها لم تستقر على أحدهم بشكل نهائي، موضحة: «هناك مشروع مهم استعد للمشاركة به ويهمني بشكل شخصي وهو عن المغتربين».

أعمال هالة صدقى القادمة

والجدير بالذكر أن هالة صدقي تعاقدت منذ فترة عن انضمامها في عمل تونسي جديد، والذي من المقرر عرضه في السباق رمضان 2024 المقبل، وذلك بعد تألقها في جعفر العمدة.

وشاركت هالة صدقي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت من خلاله: صباحكم كله نجاح الحمد لله تم الاتفاق على مسلسلي الجديد بـ تونس، للعرض في شهر رمضان القادم، وسيكون التصوير بين جدة والقاهرة وباريس، دعواتكم وسأوافيكم بالتفاصيل.

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