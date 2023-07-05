رانيا محمود ياسين تنشر صورة لعمها.. لن تصدّقوا الشبه بينه وبين والدها النجم الراحل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 08:44 مساءً - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة عائلية جديدة.

رانيا محمود ياسين تعلن وفاة عمها

فنشرت صورة لعمها برفقة زوجته، وكشفت من خلال الصورة عن خبر رحيل زوجة عمها فاروق وكتبت تعليق قالت فيه ” انا لله و انا اليه راجعون، وفاة زوجة عمي فاروق ياسين بأستراليا رحمها الله كانت ست جميلة وراقية وكل صفات الطيبة فيها في جنات النعيم يارب”.

تفاعل متابعي رانيا مع الخبر وحرص عدد كبير منهم على تقديم التعازي للعائلة، لكن كان لافت للانتباه الشبه الكبير بين عم رانيا فاروق ووالدها الفنان الراحل محمود ياسين.

كما نشر السيناريست عمرو محمود ياسين، صورة عمه وزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق: إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة زوجة عمي فاروق ياسين باستراليا.

أحدث تصريحات رانيا محمود ياسين

وكانت قد قالت رانيا محمود ياسين إن المرأة يجب أن تكون واعية بقدر كافي في إدارتها لمنزلها، مشددة على ضرورة إعطاء الرجل حقه في البيت كرجل، مع منع ما يسمى بـ «الندية».

وبمناسبة 30 يونيو، وجهت رانيا ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي بتلك المناسبة وبحلول عيد الأضحى المبارك.

وعلقت رانيا محمود ياسين: «علينا الوقوف بجانب البلد حتى لو بنمر بضغوطات اقتصادية، لكن كل حاجة موجودة، وننظر إلى دول الجوار وما حدث فيها، وربنا يديم علينا نعمة الاستقرار» .

وهنأت رانيا محمود ياسين زوجها الفنان محمد رياض خلال حلقته مع الإعلامية عزة مصطفي برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري، وفاجأت رانيا زوجها على الهواء قائلة: “بقوله عبرني شوية لأني مش بعرف أكلمك كلمتين دلوقتي حتي في البيت بسبب انشغالك بالمهرجان» .

آخر أعمال رانيا محمود ياسين

يعد مسلسل انحراف، آخر عمل شاركت به رانيا محمود ياسين، والذي عرض في موسم رمضان 2022، والعمل بطولة الفنان روجينا، وعدد من الفنانين، أبرزهم أحمد صفوت، محمد الكيلاني، لوسي، أحمد فؤاد سليم، ويزو، محمد عادل، محمد لطفي، سماء إبراهيم، سميحة أيوب، نادر كمال، وغيرهم، والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل الطاووس

كما شاركت رانيا محمود ياسين، في موسم رمضان 2021، من خلال مسلسل الطاووس، الذي أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه، بسبب مناقشته لقضية شائكة، وهي الاغتصاب، وضم العمل عددا كبيرا من الفنانين، من بنيهم الفنان جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، عابد عناني، مهند حسني، أحمد فؤاد سليم، فرح الزاهد، أشرف مصيلحي، وغيرهم، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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