شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الراحل علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة.. وسيمون أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل عائلة وأصدقاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق المعزين بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وبدأ عدد من أقارب الراحل وأصدقائه من الوسط الفنى يتوافدون إلى المسجد لتقديم واجب العزاء ومن أول الحاضرين الفنانة سيمون وصديقه المقرب د. أحمد أيوب.

وكان قد رحل المطرب الكبير علاء عبد الخالق عن عالمنا يوم الإثنين الماضى، وتم تشيع جثمانه والصلاة عليه بمسجد الشرطة بزايد بمشاركة عدد من زملائه بالوسط الفنى منهم إيهاب توفيق وحميد الشاعرى وأحمد أيوب ومحمد محى وحسام حسني وحسين عثمان وخالد منيب وسامح الصريطى وهيثم نبيل وخالد نبيل .

ويذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهما للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.