شكرا لقرائتكم خبر عن نجل علاء عبد الخالق: والدى توفى فى عمر 66 عاما ولم يكن كفيفًا والان مع تفاصيل الخبر
وقال ابن الفنان الراحل فى تصريح لـ"الخليج 365" إن عمر والدى الحقيقي 66 عاما وليس 59 مثلما نشر فى بعض المواقع، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض لكن قبل وفاته كان يتحدث معنا وليس به شىء، نافيًا أنه توفى كفيفًا أو بجلطة، ووجه الشكر لأصدقائه وزملائه الذين كانوا بجانبه في تشييع الجنازة.
وكان قد رحل المطرب الكبير علاء عبد الخالق وتم تشيع جثمانه والصلاة عليه بمسجد الشرطة بزايد بمشاركة عدد من زملائه بالوسط الفنى منهم ايهاب توفيق وحميد الشاعرى وأحمد ايوب ومحمد محى وحسام حسني وحسين عثمان وخالد منيب وسامح الصريطى وهيثم نبيل وخالد نبيل .
يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.
بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.
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