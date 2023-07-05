شكرا لقرائتكم خبر عن نجل علاء عبد الخالق: والدى توفى فى عمر 66 عاما ولم يكن كفيفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق "حكم" نجل الفنان الراحل علاء عبد الخالق على المعلومات المغلوطة التى كتبت عن والده في بعض المواقع، حول عمره والمرض الذى أصيب به قبل موته .

وقال ابن الفنان الراحل فى تصريح لـ"الخليج 365" إن عمر والدى الحقيقي 66 عاما وليس 59 مثلما نشر فى بعض المواقع، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض لكن قبل وفاته كان يتحدث معنا وليس به شىء، نافيًا أنه توفى كفيفًا أو بجلطة، ووجه الشكر لأصدقائه وزملائه الذين كانوا بجانبه في تشييع الجنازة.