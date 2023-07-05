شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تعبر عن اشتياقها لوالدها الراحل: فراق الأب صعب أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة دينا الشربينى عن اشتياقها لوالدها الراحل حيث نشرت فيديو به عدد من الصور لوالدتها وعلقت:"فراق الأب صعب أوى، ربنا يرحمك ويصبرنى ويصبر كل حد فقد أبوه أو حد عزيز عليه ياااارب، من فضلكم أدعوله هو بجد إنسان طيب أوى وكان بيحب الخير لكل الناس".

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر ابريل الماضى، وتم تيشيع جنازته من مسجد المشير طنطاوى، ودفن جثمانه بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير، وتلقت دينا العزاء بمسجد المشير أيضاً وحرص على الحضور وتقديم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن.

وفى سياق آخر يعرض لدينا الشربينى حالياً في موسم عيد الأضحى السينمائى، فيلم "تاج" الذى تشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.