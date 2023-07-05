شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل الأساتذة للنجم مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى عروض مشروع الأساتذة للنجم مدحت صالح والهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد حيث تقام أولى الحفلات فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال الحفل يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الأطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى .

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة .