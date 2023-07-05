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فيلم تاج بطولة تامر حسنى يحقق إيرادات ضخمة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - فيلم تاج بطولة تامر حسنى من إنتاج سينيرچى، وفيلم سكوير، وسكاى ليميت تى ايتش برودكشن، حقق إيرادات ضخمة خلال عرضه بدور العرض السينمائي.

 

فيلم تاج بطولة تامر حسنى استطاع تحقيق إيرادات فى أول 7 أيام من عرضه، بما يعادل بالجنيه المصرى 233 مليونا داخل مصر وخارجها، ففي مصر حقق 27 مليونا وخارجها 5 ملايين و300 ألف دولار بما يقرب من 206 ملايين جنيه.

 

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فيلم تاج 

 

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تاج 

 

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فيلم تاج 

 

 

فيلم تاج بطولة تامر حسنى له ظروف خاصة أخرت تسليمه لدور العرض ولم يتم توزيعه فى كامل السينمات إلا بعد اليوم الأول من أيام العيد بخلاف باقى الأفلام، وقد تم إصدارها فى يوم الوقفة إلا فيلم النجم كريم عبد العزيز فقد تم إصداره بجميع دور العرض منذ أسبوعين، وبهذا يضيف النجم تامر حسنى رقماً استثنائيا جديد فى مشواره الفنى يتخطى رقمه القياسى الأسبق فى الأيام الأولى لفيلمه للعام الماضى "بحبك".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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