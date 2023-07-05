روان بن حسين توضح تفاصيل منعها من دخول العراق

كشفت الفنانة الكويتية والفاشينيستا روان بن حسين عن منعها دخول العراق، بعد خلاف مع أحد موظفي المطار في مدينة بغداد، حيث شاركت متابعيها على سوشيال ميديا تفاصيل الحادثة.

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين تفاصيل منعها من دخول العراق، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيها: "اختلفت مع شخص بيشتغل في المطار، أخذ جوازي من موظف جوازات المطار وكان قاعد يصوره بتلفونه، أخذت تلفونه مسحت صورة جوازي وكسرت تلفونه، المهم آخرتها مادخلوني، 4 ساعات اترجاهم يخلوني ارجع على أول طيارة لديرتي".

وأضافت: "يلا عادي الكويت والعراق واحد.. شكرا على حسن الضيافة ولو كانت 5 دقائق".

وختمت قولها: "جمهوري العزيز في بغداد اعتذر منكم ما راح اقدر اجتمع فيكم يا احلى واطيب شعب بالدنيا ياكرماء ياحبايب".

وأضافت أن هذا النوع من التصرف استفزها كثيراً، فهو ليس له الحق في تصوير جواز سفري لذلك طالبته بمسح الصور، مما دفعها إلى كسر الهاتف حتى لا يكون هناك نسخ لباقي الصور، واعتذرت للجماهير العراقية عن عدم الاجتماع معهم.

ومن بعد سرد تفاصيل واقعة مطار بغداد وعدم السماح لروان بن حسين دخول العراق، نشرت رزان مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تشرب القهوة وتدندن على أنغام إحدى الأغنيات العراقية، حيث قالت: "أهل بغداد وينكم. فدوة لعينكم".

ويذكر أن الفنانة الكويتية قد انتهت مؤخراً من تصوير الأغنية الجديدة لها وهي من إخراج فادي حداد، حيث عملت على تخصيص ميزانية إنتاج للأغنية من أجل توجيه رسالة تحمل معاني إنساني.

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