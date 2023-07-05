في عيد ميلاده الـ43 لن تتوقعوا ما هو الاسم الحقيقي للفنان شيكو؟!.. وسر احتفاله بشعر محمد صلاح

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 09:50 مساءً - يحتفل الفنان هشام محمد، الشهير بـ “شيكو“، اليوم، بعيد ميلاده، فقد ولد بالقاهرة في مثل هذا اليوم من العام 1980.

هو ممثل ومؤلف سيناريو لعدد من الأعمال الفنية، ظهرت عليه ملامح حبه للفن منذ أن كان طالبا في الجامعة، حيث كون مع أصدقائه، فرقة، عرفت باسم “تمر هندي للإنتاج الفني”، وقدموا من خلالها أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم “رجال لا تعرف المستحيل”.

الفنان شيكو

ولاقت تلك الفكرة، إعجاب النقاد والعاملين في الوسط الفني، وعلى رأسهم السيناريست محمد حفظي، الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل اقتنع بهم وبأفكارهم، وأنتج لهم مسلسل “أفيش تشبيه” الذي كان يقدم في كل حلقة، صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية.

وتوالت الأعمال بين حفظي وبين الأصدقاء الثلاثة، وهم “شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد”، حيث أنتج لهم فيلم “ورقة شفرة”، الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوي الجمهور والنقاد.

ثم تعددت أعمالهم، ومنها “بنات وموتوسيكلات، سمير وبهير وشهير، بنات العم، الحرب العالمية الثانية، حسن وبقلظ، حملة فريرز.

وتألق أيضا من خلال عدد من الأعمال الدرامية، منها “الرجل العناب، أفيش وتشبيه، البلطجي، لهفة، خلصانة بشياكة، نيللي وشيريهان”.

انفصال الثلاثي شيكو وماجد وفهمي

صرّح الفنان أحمد فهمي أن سبب انفصاله هو وصديقه هشام ماجد وشيكو هو بسبب اختلاف في وجهات النظر بسبب فيلم معين وأنه لابد أن تتغير طريقة التفكير بعد مرور التجارب عليه، روى أحمد فهمي أنهم دخلوا في كتابة فيلم معاً لكن نتيجة لخلافهم الدائم لم يستطيعوا أن يستكملوا كتابته إلى أن اقترح المنتج أن يتولى الكتابة أحمد فهمي مع السيناريست شريف نجيب وعندما انتهوا من كتابته أعجب به هشام وشيكو لكن اقترح الثنائي بعض التغييرات والملاحظات مما جعل الخلاف يعود بينهم مرة أخرى وهو ما سبب انفصالهم عن بعضهم البعض.

شيكو وهشام ماجد ثنائي فني ناجح

نجح شيكو وهشام ماجد في تقديم عدد من الأعمال بعد انفصالهما عن أحمد فهمي ،وهم: فيلم “حملة فريزر” عام 2016، وفيلم “قلب أمه” عام 2018، مسلسل “خلصانة بشياكة” عام 2017. وآخر أعمالهما مسلسل “اللعبة” والذي تم عرضه في عام 2020، كما أنهما قررا تصوير جزء رابع من المسلسل خاصةً بعد نجاح الجزء الأول وأيضًا الثاني والثالث.

الأعمال الأخيرة للفنان شيكو

يشارك الفنان شيكو في الفترة الأخيرة في المسرح حيث قدم مسرحية بعنوان “عطل فني” شارك في بطولتها النجمة أيتن عامر، النجمة نشوى مصطفى، الفنان أكرم حسني، الفنان هشام ماجد وحققت المسرحية نجاحاً كبيراً عندما عرضت في موسم الرياض، كذلك شارك شيكو مؤخرًا في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، ومسلسل “اللعبة” بأجزائه الأربعة.

شيكو و محمد صلاح

كان شيكو قد احتفل بعيد ميلاده السابق بطريقة مختلفة؛ حيث نشر صورة طريفة له جمع فيها بين شعر اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وبين وجه إحدى الشخصيات التي لعبها في أفلامه “مجدي تختوخ” من فيلم “قلب أمه”، وعلق بشكل ساخر: “شعر محمد صلاح على دقن مجدي تختوخ .. كل سنة وأنا طيب”.

مسلسل اللعبة 4

ويشارك حاليًا الفنان شيكو في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، الذي يطلق عليه “دوري الأبطال” ويعرض عبر منصة شاهد VIP.

اللعبة شارك في بطولته كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم وهو من تأليف إبراهيم صابر وإخراج معتز التوني

وتدور أحداث المسلسل حول وسيم ومازو وهم زملاء منذ الطفولة يتنافسان ضد بعضهما دائماً وعندما يتقدمان في العمر ويقل التنافس بينهما يظهر شخص غامض يدفعهم للصراع مرة أخرى والمنافسة

فيلم “ابن الحاج أحمد”

كما عرض لـ شيكو مؤخرًا أحدث أعماله السينمائية فيلم بعنوان “ابن الحاج أحمد” في الموسم الصيفي الحالي .

فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية الساخرة.

يُذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام في عام 2022 المنقضي وهم “واحد تاني” مع أحمد حلمي وروبي وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و”العنكبوت” مع أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و”تسليم أهالي” مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوي.

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