شيري عادل وطارق صبري يحتفلان بزفافهما في الساحل الشمالي.. صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 09:50 مساءً - قرر النجمان طارق صبري وشيري عادل الاحتفال بزفافهما بمنطقة الساحل الشمالي خلال شهر أغسطس المقبل، بالرغم من زواجهما رسميا منذ أكثر من 8 أشهر.

وكشف مصدر مقرب من شيري عادل أنها قررت عمل حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء المقربين من داخل خارج الوسط الفني، وذلك بمنقطة الساحل الشمالي، حيث سوف تستغل وجود أصدقائها هناك لقضاء إجازة الصيف، وسوف تقيم احتفالًا كبيرًا.

تفاصيل موعد حفل زفاف شيري عادل وطارق صبري

وأضاف المصدر أن شيري بالفعل قد وجهت الدعوة لأصدقائها وكذلك الفنان طارق صبري الذي أبلغ بعض أصدقائه بهذا الخبر .

طارق صبري وشيري عادل

وكشفت الفنانة شيري عادل، كيفية تعارفها على زوجها الفنان طارق صبري، وذلك بعد زواجها قبل ثلاثة أشهر وبالتحديد في شهر أكتوبر العام الماضي.

وقالت شيري عادل في لقاء عبر شاشة ذا انسايدر: نعرف بعض من ست سنين من وقت تعاوننا في مسلسل بنات سوبر مان، وكنا صحاب جدا والموضوع حصل فجأة.

وكشفت الفنانة شيري عادل أنها تتعاون مع زوجها طارق صبري في مسلسل درامي، لم تكشف عن تفاصيله.

عقد قران طارق صبري وشيري عادل

واحتفل الفنان طارق صبري، في شهر اكتوبر من العام الماضي 2022 بعقد قرانه على الفنانة شيري عادي، بعد قصة حب دامت لفترة في السر.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتهما بعقد قرانهما مثل الفنانة بشرى التي كتبت رسالة تعرب عن فرحتها بارتباطها عبر حسابها على إنستجرام.

وانفصلت الفنانة شيري عادل عن الداعية معز مسعود في 2019، بعد زواج دام عاماً. أما فنياً، فغابت عن السينما في الأعوام الـ5 الأخيرة منذ فيلم “فين قلبى” في 2017، ثم واقتصر ضيفة شرف في فيلم “للإيجار” الذي عرض في العام الماضي.

من هو طارق صبري؟

طارق صبري هو ممثل مصري من مواليد 6 أغسطس عام 1980 درس في كلية الهندسة جامعة القاهرة وتخرج من قسم الهندسة المعمارية، ثم قرر دراسة التمثيل فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010 وتخرج من قسم التمثيل والإخراج وذلك في عام 2014، قدم مسرحيات ولكن على مسرح المعهد وبشكل احترافي، قدم بعدها العديد من الأعمال الفنية المتنوعة

طارق صبري بدأ مسيرته الفنية عندما عمل كمراسل تلفزيوني ثم عمل كمذيع وذلك قبل أن يتطرق إلى عالم التمثيل رغم أنه متخرج من كلية الهندسة، شارك بعد ذلك في عدة أعمال فنية متنوعة فقدم أول دور له في سيت كوم بعنوان “بيت العيلة” وذلك في عام 2009،

ثم قدم دور متميز في مسلسل “الشك”.وذلك في رمضان عام 2013 أمام نخبة من النجوم، ثم كان له دور متألق مع الزعيم الفنان عادل إمام من خلال مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” والذي تم عرضه في رمضان عام 2015،

توالت أعمال طارق صبري الفنية بعد ذلك حتى قدم آخر أعماله وهو مسلسل “الاختيار 2” في موسم رمضان 2021 والذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجه الخطر الذي تعرضت له البلاد إثر سقوط جماعة الإخوان الإرهابية.

رفض طارق صبري أن ينحب أطفال

نشر الفنان طارق صبري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وبدأ الفيديو بجملة: “خايف لأ مش خايف أنا مرعوب” وتابع قائلاً: “النهاردة اليوم العالمي للطفل عشان كدة قررت أجاوب على سؤال تلقيته بكثافة وكانت الإجابات مني غير حقيقية: ملقتش بنت الحلال أو أية ربنا ماأردش لكن أنا مرعوب من إني أجيب طفل للعالم، من اللي بشوفه على مستوى العالم، التحرش وتشوه في نفسيات الأطفال وجهل الأهل وتجاهل الطفل وحقه في التعليم”، وتابع قائلاً: “بلاقي أطفال عندهم 6 و7 سنين وبيشتغلوا شغلانات ميشتغلهاش رجالة كبيرة عندهم 35 سنة، كمان إني أجيب طفل ويعاني من مرض حتى لو معانا تكلفة العلاج المادية، لكن لو مرض زي الأمراض الخبيثة لقدر الله وبيتألم هيكون صعب عشان كدة كنت بخاف”.

واختتم حديثه فقال: “طول الوقت بنجري ورا الشهرة والمنصب هل عندنا وقت كافي لقرار إننا نجيب أطفال ونقول لأطفالنا، جبناكم الدنيا بمنتهى الأنانية عشان ننبسط، وأنت كافح في الحياة المريرة، كمكان تكون مختلف معايا دينياً أو نفسياً، مش هو ده الموضوع بس ده اللي أنا حسه، ممكن يكون جرس إنذار ولادنا مسؤوليتنا”، وفي النهاية شجع طارق جمهوره على مساعدة أطفالهم ولكن حسب قدراتهم.

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الخليج 365