شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يوضح حقيقة إحيائه حفلا يوم وفاة علاء عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صور للنجم إيهاب توفيق خلال إحيائه حفلا تزامنا مع وفاة صديقه الفنان علاء عبد الخالق الذى شيع جثمانه أمس الثلاثاء، الأمر الذى عرضه لهجوم وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وسرعان ما خرج الفنان إيهاب توفيق لتوضيح هذا اللغط الذى أثير خلال الساعات الأخيرة، وذلك من خلال فيديو قصير نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال إيهاب توفيق خلال الفيديو: "بعمل الفيديو علشان أنفى الخبر اللى نزل أمس، بعد وفاة أخويا وصديقى علاء عبد الخالق، أنه بعد ما قمنا بمراسم الدفن والجنازة، إنى توجهت لعمل حفلة فى الساحل الشمالى بنفس الليلة، الكلام ده مش مظبوط أبدا والصور اللى بعض المواقع الكاذبة اللى نزلتها من حفلة يوم 30 /6".

وأضاف: "أرجو من المواقع دى إنهم يشيلوا الخبر ده تماما، وتنفيه، وإلا هقوم ضدهم بكل الإجراءت القانونية اللى ترد لى حقى فى الخبر الكاذب اللى شاركوا فى انتشاره عنى".

وكان المطرب الكبير علاء عبد الخالق تم تشييع جثمانه والصلاة عليه بمسجد الشرطة بزايد، وشارك فيها عدد من زملائه بالوسط الفنى منهم إيهاب توفيق وحميد الشاعرى وأحمد ايوب ومحمد محيى وحسام حسني وحسين عثمان وخالد منيب وسامح الصريطى وهيثم نبيل وخالد نبيل.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.