شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ومدحت صالح وصلاح عبد الله فى عزاء علاء عبد الخالق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الكينج محمد منير والنجم صلاح عبد الله والملحن عمرو مصطفى، والنجم مدحت صالح والمطرب شاندو والمطربة حنان والفنانة والإعلامية منى عبد الغنى واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل علاء عبد الخالق، المقام الآن بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما تواجد فى العزاء حميد الشاعرى وهشام عباس والموسيقار صلاح الشرنوبى إيهاب توفيق، ومحمد محيى، وأيمن بهجت قمر، وأكرم حسنى، رامي صبرى، وسامح يسرى، ومصطفى يونس، وحلمي عبد الباقي، وإسماعيل فرغلي، ومي فاروق، وفيصل خورشيد وطارق فؤاد ومجد القاسم.

وكان المطرب الراحل علاء عبد الخالق تم تشييع جثمانه والصلاة عليه بمسجد الشرطة بزايد، وشارك فيها عدد من زملائه بالوسط الفنى منهم إيهاب توفيق وحميد الشاعرى وأحمد ايوب ومحمد محيى وحسام حسني وحسين عثمان وخالد منيب وسامح الصريطى وهيثم نبيل وخالد نبيل.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.



















































































































































































