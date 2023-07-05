في أحضانه.. ظهور صادم لـ جنا عمرو دياب برفقة صديقها البريطاني |شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 11:48 مساءً - انتقد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ابنة الفنان عمرو دياب، جنى دياب بعد نشرها مجموعة من الصور وهي تحتضن صديقها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وظهرت جنا عمرو دياب وهى تحتضن صديقها في حديقة مفتوحة يوجد بها العديد من الأشخاص ومن الناحية الجمالية رفعت شعرها للأعلى وارتدت ملابس رياضية.

من هي جنا عمرو دياب؟

جنا هي آخر أبناء الفنان المصري الشهير عمرو دياب، من مواليد 2001، تحمل الجنسية المصرية، وتبلغ من العمر 23 عاما، وديانة جنى عمرو دياب هي الإسلام، وغادرت مدينة القاهرة وهي في العاشرة من عمرها.

عمرو دياب يتصدر الترند :

وتصدّر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد طرح أحدث أغنياته، واستعداده لطرح المزيد من الأعمال قبل إحياء حفلات في الساحل ولبنان، إلى جانب الحديث عن قصة حبه الجديدة

وتم الحصول على صورة للنجم عمرو دياب مع إحدى الفتيات وهو يمسك يدها ويتجول معها في أحد شوارع إحدي الدول الأوروبية.

وظهر الهضبة عمرو دياب وهو برفقه الفتاة ؛ والتي يبدو أنه يعيش معها قصة حب جديدة، وجنسيتها إيطالية.

تداول روّاد السوشيال ميديا صورًا للهضبة عمرو دياب برفقه إحدي الفتيات وهي تظهر بإطلالة جريئة خلال افتتاح فندقه الجديد.

فندق عمرو دياب الجديد :

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الصور لافتتاح فندق لوكاندة عمرو دياب في الساحل الشمالي، حيث احتفل الهضبة ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بافتتاح الفندق ليكون بداية لسلسلة فنادق تحمل نفس الاسم.

ويعتبر فندق لوكاندة عمرو دياب بالساحل الشمالي، باكورة سلسلة الفنادق التي سيشارك فيها الهضبة مع شركة إعمار الإماراتية برئاسة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار والتي ستحمل نفس الاسم ” اللوكاندة” في مصر ودبي.

أعمال عمرو دياب المقبلة :

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغان جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

في سياق آخر انتهى الموزع Adam Port، من توزيع أغنية جديدة للهضبة عمرو دياب، ومن المفترض أن يطرحها دياب، خلال الفترة المقبلة.

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