غادة عبدالرازق مع يسرا تطلّان بدون مكياج نهائيًا على متن الطائرة.. شاهد شكلهما الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 11:48 مساءً - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها.

ظهرت غادة عبد الرزاق في الصور برفقة الفنانة يسرا من داخل الطيارة، ويبدو أنهما سيغادران لنفس المكان معًا.

غادة عبد الرازق برفقة يسرا

تألقت غادة بإطلالة شبابية جذابة بدون مكياج فارتدت جامبسوت من اللون الجينز واعتمدت ان يكون شعرها مموج منسدلًا.

أما يسرا الظهور فكانت ترتدي جاكت من اللون اللافندر ونسقت معه تيشرت من اللون الأحمر واعتمدت ان يكون شعرها منسدلًا ووضعت نضارة شمس .

غادة عبد الرازق ويسرا في أحدث ظهور

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

غادة عبدالرازق تفتحم عالم المنصات الرقمية

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة، بعرض مسلسلها الجديد داخل عالم المنصات من خلال حكاية «تحت الحزام»؛ وهي من ضمن حكايات «مسلسل حدث بالفعل»؛ والذي من المقرر عرضه الفترة المقبلة.

يشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية ، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» من بطولة غادة عبد الرازق، ومن إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، وتأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له.

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

يُذكر أن، آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “تلت التلاتة“، الذي شارمت به في موسم رمضان 2023 المسلسل من تأليف هبة الحسيني ويشارك في بطولته نجلاء بدر ومصطفى درويش وإخراج هشام الرشيدي.

فيلم جوازة بالعافية

وفي السينما، بدأ النجمان غادة عبد الرازق وأحمد آدم تصوير فيلمهما الجديد بعنوان “جوازة بالعافية“، من إخراج شريف إسماعيل، وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

تجسد غادة عبد الرازق ضمن أحداث العمل شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم “جوازة بالعافية” بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم “حرب كرموز” مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ”بويكا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

كما غادة عبد الرازق تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف “حفلة 9” الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.

أما أحمد آدم فكان آخر ظهور له في السينما خلال “فيلم 200 جنيه” الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

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