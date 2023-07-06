شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يونس يكشف تفاصيل حالته الصحية: التشخيص قطع وجرح 17 غرزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد يونس آخر مستجدات حالته الصحية، إثر تعرضه لحادث سير نقل على إثره إلى المستشفى، وأجرى عملية جراحية، حيث أصيب بقطع فى أوتار قدمه.

وكتب "يونس" على صفحته على "فيس بوك": "الحمد لله أنا أحسن كتير بدعواتكم ليا هي فترة بسيطة بإذن الله بس عشان أمشى كويس وأتعافى.. لكن أنا الحمد لله أحسن كتير بفضل ربنا ودعواتكم الطيبة..".

وأضاف: "التشخيص قطع فى وتر إكيليس وجرح عميق 17 غرزة.. قدر ولطف الحمد لله.. كتر ألف خيركم بجد لسؤالكم".

جدير بالذكر أن قدم أحمد يونس الموسم الخامس من برنامج "أتوبيس السعادة" بمطلع شهر يونيو، وهو فكرة وتقديم الإعلامى أحمد يونس، رئيس التحرير هدى رشوان، منتج فنى كريم أبوزيد، ومن إخراج أحمد الجنايني.