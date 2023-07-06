شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يقدم واجب العزاء لأسرة الفنان أحمد قنديل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، على حضور عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين، لتقديم واجب العزاء لأسرته وأصدقائه، وحضر العزاء أيضا الفنانون أحمد كشك، أيمن عزب، ريهام ماهر، عزوز عادل، إيهاب فهمى، كريم عبد الجواد وحسن عبد الله، محمد دسوقى، أحمد السلكاوى.

ورحل أحمد قنديل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الإثنين عن عمر يناهز 36 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة كبيرة من قبل أصدقائه الفنانين الشباب، لاسيما أنه لم يكن يعانى من أى أمراض أو أزمات صحية.

الراحل أحمد قنديل اشتهر قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، وبعد عرض المسلسل زار قنديل أسرة الشهيد إسلام مشهور، واستقبلت قنديل أسرة الشهيد بترحاب شديد، وعبرت والدة الشهيد سوزان عبد الحميد عن فرحتها بتجسيد شخصية ابنها في المسلسل، وهو ما أعطى الفرصة لمصر كلها لتترحم عليه وعلى زملائه من الشهداء ويتذكرونه بالدعاء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

شارك أحمد قنديل في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "احنا الطلبة" عام 2011، ومسلسل "عد تنازلى" مع عمرو يوسف وطارق لطفى عام 2014، ومسلسل "الزيبق" مع كريم عبد العزيمز وشريف منير عام 2017، وفيلم "ليل خارجى" بطولة كريم قاسم ومنى هلا وبسمة وشريف دسوقى عام 2018، وفيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى.