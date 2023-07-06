شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت الروبي" يتخطى إجمالي إيرادات 3 أفلام سابقة لكريم عبد العزيز فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم كريم عبد العزيز نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ طرح فيلمه الجديد "بيت الروبي" في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى، حيث سجل الفيلم الفترة الماضية أعلى إيراد يومي في السينما المصرية، كما تخطى إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين فقط 70 مليون جنيه، متفوقا على إجمالي ما حققه كريم عبد العزيز نفسه في 3 أفلام سابقة له.

الفيل الأزرق الجزء الأول

حيث حقق فيلم "الفيل الأزرق" للنجم كريم عبد العزيز، والذي طرح في السينمات المختلفة عام 2014، إجمالي إيرادات بلغت 31 ونصف مليون جنيه، بعد بقائه في السينمات لمدة 4 شهور كاملة.

الفيلم يشارك في بطولته بجوار كريم عبد العزيز كل من: خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، دارين حداد، جميل برسوم، ياسر علي ماهر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



الفيل الأزرق

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

بينما سجل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي عرض في السينمات المختلفة عام 2021، إجمالي إيرادات 43 مليون جنيه، بعد طرحه في السينما لمدة 6 أشهر كاملة، ويشارك في بطولته أيضا: دينا الشربيني، ماجد الكداوني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، شيكو، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.



البعض لا يذهب للمأذون مرتين

نادي الرجال السري

كما حصد فيلم "نادي الرجال السري" بعد عرضه في السينمات المختلفة عام 2019، لمدة 4 أشهر ونصف، إجمالي إيرادات بلغت 60 مليون جنيه، ويشارك في بطولته بجوار كريم عبد العزيز أيضا كل من: غادة عادل، نسرين طافش، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.



نادي الرجال السري

قصة وأبطال فيلم بيت الروبي

يذكر أن فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الأنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.