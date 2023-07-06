شكرا لقرائتكم خبر عن نور عز العرب تطرح كليب "عشق" بتوقيع بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة نور عز العرب كليب أغنيتها "عشق" وهو إخراج بتول عرفة، وكلمات نور عز العرب وألحانها وتوزيع أحمد شعتوت.

وتقول كلمات الأغنية:

جئت للدنيا بعشق

وأعيشُ لأجل عشق

فالعشقُ حقٌ و المستحقُ ألا أخاف

العشق يا قلبي يدقُ

أخشى نارهُ أخشى رقه

لكنَ العشق حقٌ و يستحقُ الاعتراف

يا من أحب

تنساني نفسي و تضطرب

لما تنادي فأقترب

أشعر بروحي تنسحب

و كأنها تود أن تسكنك

يا من أحب

الروح تعلو في السماء

و كأن طهرها اللقاء

وكأني عاطشٌ وجد ماء

فأسجد لأشكر خالقَك

قلبي يحرم الحنين لغيركم

ينبض فؤادي ليرضي قلبكم

والعقل جُن من جميل وصالكم

فلا أبالي فالجسد فانٍ

لكن لن يُفنى أبدًا حبكم

وكانت قدمت نور عز العرب أغنية "ثابت يا بلدي" بصوت وائل الفشني، ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101" من كلماتها وألحانها أيضا وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

ثابت يا بلدي بحمي أرضي ولا الأسود

صادق في وعدي جبل وواقف على الحدود

شايل في قلبي علمي

رافع تملي رايتي

واللي يفكر يجي جمبك.. مصيره موت

وعد الحر دين عليه

وأوعدك لو حد مسك

والله في سماه لأشيله من على وش أرضك

تعظيم سلام وتحية للي بيحمي عرضك

واللي يضحي بروحه لأجل كرمك

واللي في وش عدو واقف بيحمي أهلك

شايلك في قلبي يا بلدي مهما طال الزمان

على كفي فداكي روحي تروح مهما كان

ويمين الله وشرفي لأبني فيكي وأعلي

وهتبقي أد الدنيا دي

وأهه جه الأوان

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.