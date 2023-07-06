شكرا لقرائتكم خبر عن حسان العربي ينضم لفريق عمل مسرحية " قمر الغجر " فى دور كابوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حسان العربي لفريق عمل مسرحية " قمر الغجر " إخراج الدكتور عمرو دوارة ، والمقرر عرضها بمسرح البالون من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية إحدى فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي .

ويقدم الفنان أحمد مختار شخصية " كابوريا "القهوجي الذي يتميز بخفة الظل، وأوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، وبتصميم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم والرواد بفرقة رضا)، وبتصميم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصميم الملابس مروة عودة، وبتصميم الإضاءة الفنان شريف البرعي.

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض ثلاثون ممثلا ومن بينهم كل من النجوم: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي ، وفاء السيد، حسان العربي ، جمال المصري ، عصام عبد الله، أحمد السباعي، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، فارس وليد، ، ذلك بمشاركة ضيوف الشرف كل مع الفنانين الكبار آمال رمزي، نهلة خليل، أحمد قنديل، وأيضا نخبة من نجوم فرقة الغنائية الإستعراضية وفي مقدمتهم الفنانين: سيد عبد الرحمن، سحر عبد الله، بهجت لطفي، إبراهيم غنام، مها محمد، حسام رسلان، محمد نيازي، هشام الحصري، أحمد طارق.

والأحداث الدرامية تدور في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وتتناول قصة العشق التي جمعت بين "قمر الغجرية" و ابن الوزير الفنان التشكيلي أمير، وبالتالي فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين والصيد وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التي توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.