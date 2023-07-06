شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم لورقة بحثية عن الجغرافيا الثقافية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكشفت إدارة المهرجان عن شروط المشاركة التي تتمثل في تقديم ملخص لها فيما لا يزيد عن 300 كلمة في موعد أقصاه 15 يوليو 2023، ويرسل البحث في صيغته النهائية في حال قبوله في موعد أقصاه 15 أغسطس 2023، فيما لا يزيد عن 6000 كلمة. وسوف يتم نشر الأبحاث المقدمة في كتاب بعد موافقة اللجنة العلمية.



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين في الفترة من 1-8 سبتمبر 2023، ويهدف إلى إعادة قراءة المشهد التجريبي المسرحي في الوطن العربي والعالم، والكشف عن الجماليات التي رسخها والأشكال التي تبناها ومناقشتها وتبيان إيجابياتها وسلبياتها. لذلك في هذه الدورة لن نتحدث عن التجريب بصيغة الجمع بل هناك تجريبيات تختلف باختلاف التنوع الخلاق داخل ثقافتنا العالمية.

تنطلق الدورة الـ30 لقراءة المشهد التجريبي من مفهوم الجغرافيا الثقافية والتي تهتم بدراسة الثقافة من منظور الأوضاع الحياتية واستكشاف تجربة المكان الذي يحتضن الثقافة، لذا تطرح تساؤللا حول محاولات تأسيس التجريب المسرحي في عالمنا العربي خاصة أن التجريب يرتبط بمجموع آليات وعمليات تخص إنتاجه وصناعته، تختلف باختلاف اللغات، والأقاليم الثقافية التي يظهر فيها هو شرط أساسي لمعرفة ظاهرة التجريب. يجعل مفهوم إقامة التجريب وحضوره في العالم يختلف من مبدع لآخر طبقاً لخلفيته السوسيوثقافية في هذا العالم ليسجل اختلافه الوجودي.