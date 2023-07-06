شكرا لقرائتكم خبر عن No Hard Feelings لـ جينفير لورانس يحقق 51 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم النجمة العالمية جينيفر لورانس الجديد No Hard Feelings، إيرادات وصلت إلى 51 مليونا و664 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ يوم 23 يونيو الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و 43 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 31 مليونا و565 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و20 مليون و98 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم No Hard Feelings يدور حول شخصية لورانس التي تجيب على إعلان Craigslist الذي تم وضعه لتوظيف موعد لصبي مراهق انطوائي ومربك اجتماعيًا، من قبل والدته ووالده، ومن هنا تبدأ مغامرتها معه.

يقوم ببطولة فيلم No Hard Feelings كل من جينيفر لورانس، أندرو بارث فيلدمان، لورا بينانتي، ماثيو بروديريك، ناتالي موراليس، سكوت ماك آرثر، إبون موس باتراخ، كايل موني، حسن منهاج.



No Hard Feelings

وكان قد قتل رجل أثناء عرض فيلم الممثلة العالمية جينيفر لورانس الجديد No Hard Feelings، في البوكيرك،

بنيو مكسيكو، حيث لقى مايكل تينوريو، 52 عامًا، مصرعه بالرصاص في مشاجرة حول بعض المقاعد المحجوزة أثناء عرض الفيلم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقال شهود عيان للشرطة إن رجلاً عرف باسم إنريكي باديلا، 19 عامًا، وصل إلى السينما مع صديقته، لكنه وجد زوجين آخرين في مقاعدهما المحجوزة للفيلم، بحسب ما ورد حاول موظفو السينما المساعدة في حل النزاع، لكنه تصاعد أكثر وأدى إلى مشادة، وفقًا لشهود.

وقالت الشرطة إن باديلا سحب بندقيته في النهاية وبدأ في إطلاق النار.وقام ضابط شرطة خارج الخدمة بتقديم الإسعافات الأولية ويعتقد الآن أنه يتعافى في المستشفى تحت حراسة مسلحة.