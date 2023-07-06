شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حزين يشارك فى "الليلة كبيرة" أمام هالة فاخر ويلعب دور حورس الخلبوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب محمد حزين في مسلسل " الليلة كبيرة" إخراج وسام مدني ، وبطولة هالة فاخر، حجاج عبد العظيم ، مها احمد ، محسن منصور ، سليمان عيد ، عبد الرحمن ظاظا و هشام شرف ، عمرو عمروسي ، مدحت تيخا ، أحمد تهامي.

وتدور أحداث مسلسل «الليلة كبيرة» في إطار كوميدي اجتماعي ويجسد فيه محمد حزين دور حورس الخلبوص مدير اعمال الراقصة مباهج " مها احمد " ، وتجسد هالة فاخر في العمل شخصية تدعى «عدلات» تمر بالعديد من المواقف الكوميدية مع أهل الحارة التي تعيش بها، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

شارك من قبل الفنان محمد حزين في مسلسلات : " بيت الشدة " كما شارك محمد هنيدي في فيلم " مبروك روضان أبو العلمين " في دور ابن وزير الصحة ، ومسلسل " الشك " في دور ربيع ومسلسل " لحم غزال " في دور عرفه ، ومسلسل " شمس الانصاري " وفيلم " سامي أكسيد الكربون " ومسلسل " تامر وشوقية " ومسلسل " لهفة " ، كما شارك في مسرحية " كازينو بديعة " ، و" 3 أيام في الساحل "، ومسرحية " مرسي عاوز كرسي " ومسرحيات كثيرة لمسرح الدولة .