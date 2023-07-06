فن ومشاهير

شاندو يسجل 3 أغنيات جديدة وديو مع عصام كاريكا

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القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب شاندو من تسجيل 3 أغنيات جديدة الأولى بعنوان " فيكى حاجة مش عاديه والثانية  "حفلن كبيرون" والثالثة يشاركه فيها الفنان عصام كاريكا يكشف عن اسمها قريبا.

كما شارك شاندو مؤخرا في حفل بنادى سموحة بالإسكندرية، الذى كان بالتزامن مع احتفلات عيد الأضحى، ويعيش الفنان شاندو هذه الأيام في حالة انتعاشة فنية يسعى بها للعودة الى مكانته الطبيعية داخل الوسط الغنائى الذى ابتعد عنه، وكانت آخر أغانية "رمان" التي شارك فيها مع الكنج محمد منير

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المهندس فرج عامر وشاندو   من حفل سموحة 

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من حفل سموحة 

 

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 من حفل سموحة 
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 من حفل سموحة 

 وقرر المطرب شاندو، التمرد على الحالة السلبية التى كان يعيش فيها خلال السنوات الماضية، والعودة بقوة إلى عالم الموسيقى والأغاني، حيث قال لـ"الخليج 365": "ماليش مهنة غير الفن والموسيقى ومعرفش أعمل أى حاجة تانية في حياتى إلا الغناء وفترة الغياب كانت بسبب غياب وهروب المنتجين من الساحة في ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد، ثم ".

وأكمل شاندو: "انتهى عصر الركود والكسل وانتهيت من تسجيل ما يقرب من 4 أغانى وديو مع الفنان عصام كاريكا وبإذن الله راجع وربنا يكتب لى النجاح"، أما عن ترشيحه لانتخابات نقابة الموسيقين قال شاندو، "أنا تنقصنى بعض شروط الترشح ولكنى اثق في النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل الذى أضاف العديد من الإنجازات خلال تولية المهمة   وجميعا ندعمه ونسانده".

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