فن ومشاهير

الإنتاج الثقافي يختتم احتفالات ذكرى ٣٠ يونيو بالأغاني الوطنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

ياسر رشاد - القاهرة -  

 اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبرئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات احتفاله بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بأمسية شعرية غنائية أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

 

عظيمة يا مصر

شارك في الحفل  المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، حيث قدمت فرقة المركز الموسيقية باقة من أشهر الاغنيات التى تغنى بها المطرب أحمد محسن والمطربة حنان الخولي والمطربة هند عمر، منها "عظيمة يا مصر، أنا المصري، يا أغلى اسم في الوجود، طوف وشوف، يا حبايب مصر، مصر التي في خاطري، على الربابة، مصر اليوم في عيد، تسلم الأيادى" .

2cb9d022e7.jpg
المخرج خالد جلال خلال فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

وألقى الشاعر محمد بهجت، مجموعة من قصائده الشعرية فى حب الوطن، وأخرى لتمجيد الشهيد وما قدمه من تضحيات فى الدفاع عن أرض الوطن، حازت على إعجاب الحضور وأشادوا بها .

e31736f7fa.jpg
الشاعر محمد بهجت

 

يشار إلى أن فعاليات البرنامج قدمت مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى نظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .

 

560654f939.jpg

 

 

 

c699fbcad9.jpg
0490a0d793.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا