شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحظر الفلبين فيلم Barbie بعد فيتنام.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس السلطات في الفلبين قرارا حول إذا كانت ستتبع خطى فيتنام وحظر فيلم Barbie للمخرجة جريتا جيرويج، وذلك بعدما أعلنت فيتنام أنها ستمنع الإصدار التجاري للفيلم بسبب تصوير الفيلم لخريطة تصور" خط تسعة فواصل "، الذى توجد عليه نزاعات بسبب مطالب الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

للفلبين، مثل فيتنام وبروناي وماليزيا، مطالبات متنافسة في بحر الصين الجنوبي، قال السناتور الفلبيني فرانسيس تولينتينو، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "إذا تم تصوير خط 9 فواصل بـ فيلم Barbie، فإنه يتعين على مجلس مراجعة وتصنيف الأفلام والتلفزيون (MTRCB) حظر العمل لأنه يشوه السيادة الفلبينية".

وذلك بعد أن كشفت عدة تقارير أجنبية، عن حظر فيلم Barbie للنجمة العالمية مارجوت روبي، من دور العرض في فيتنام، بسبب عرضه لمشهد يظهر من خلاله خريطة بعنوان "خط تسعة فواصل"، والتي تشهد صراعات بين فيتنام والصين، والتي تقول فيتنام إنها تنتهك سيادتها.

ووفقا لصحيفة فارايتي، فان السلطات في فيتنام، قررت منع عرض الفيلم، بعد أن تمت مراجعته وتين وجود المشهد الذي يمثل منازعات كبيرة بين الدولتين، قبل عرض الفيلم في 21 يوليو الجاري بدور العرض.

وقال "في كين ثانه" المدير العام لإدارة السينما الفيتنامية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، في تصريحات نقلتها الصحفية، إن الحظر قرره المجلس الوطني لتقييم الأفلام، ولم تعلن الشركة المنتجة Warner Bros على منع الفيلم.