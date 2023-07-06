شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحصد 5.7 مليون جنيه وبيت الروبى يتصدر بـ2.7 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، إيرادات بلغت 5 ملايين و735 ألفا و729 جنيها، من عرض 4 أفلام مختلفة، حيث تصدر فيلم "بيت الروبى" قائمة الإيرادات محققا مليونين و747 ألفا و650 جنيها.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

يليه فيلم "البعبع"، الذى حصد أمس إيرادات بلغت مليونى و208 آلاف و530 جنيها، وهو من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.



البعبع

بينما حل فى المركز الثالث فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، والذى سجل أمس مليونى و100 ألف و644 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.



بوستر فيلم تاج

وجاء في المركز الرابع والأخير في ترتيب الأفلام فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، والذي اكتفى أمس بتحقيق 678 ألفا و905 جنيهات، ويشارك في بطولته أيضا: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.