شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتجة إيفا ماريا وصديقتها تنعيها: رحيلها خسارة للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت إيفا ماريا دانيلز منتجة الأفلام المستقلة Reality وWhat Maisie Knew وJoe Bell، عن عمر 43 عاما، بعد محاربة مع مرض السرطان.

طوال حياتها المهنية حافظت دانيلز على شراكات طويلة الأمد مع المنتجة ريفا ماركير وشركة A24، وعملت مستشارة لصندوق الأفلام الآيسلندية.

وأطلقت إيفا ماريا دانيلز شركتها للإنتاج فى عام 2010 بهدف إنتاج أفلام طويلة ذكية وجذابة، وتنحدر إيفا فى الأصل من أيسلندا، حيث درست تجارة الأعمال والفلسفة فى جامعة أيسلندا وأكملت دراستها حول إنتاج الأفلام فى كوبنهاجن عام 2003.

وكتب المخرج بوركر سيجثورسون فى نعيه للمنتجة الراحلة: ماتت إيفا بنفس الشروط التى عاشت فيها، لم تسعى للحصول على الاعتراف عندما حققت النجاح، لم تطلب الشفقة عندما عانت، سأفتقد صداقتها كثيرًا ، لكن في الغالب سأفتقد رؤية ما كانت ستفعله بعد ذلك.

في الآونة الأخيرة، أنتجت إيفا فيلم Reality الذي كان أحد اختيارات مهرجان برلين السينمائي، بطولة سيدني سويني وإخراج تينا ساتر.

"كانت إيفا فائقة الذكاء ولديها موهبة البحث عن الفنانين ودعمهم" حسبما قالت المنتجة ماركر شريكتها، والتي عملت مع دانيلز في فيلم Reality، مضيفة: إنها جمعت الأصدقاء والفن في كل بلد تعيش فيه وشربت أصدقاءها وزملائها بالثقة ليثقوا بطموحاتهم الإبداعية، ووفاتها خسارة مدمرة للصناعة، صديقتي إيفا كانت لطيفة ورائعة وممتعة. لقد كانت منتجة أساسية في جميع أعمالنا التعاونية وسأفتقدها كثيرًا".

بدأ دانيلز الإنتاج في عام 2009 باعتماد على المسلسل التلفزيوني "P.O.V." بعد فترة وجيزة ، أنتجت المديرة التنفيذية The Romantics ، ثم في عام 2012 طرحت What Maisie Knew بطولة جوليان مور وستيف كوجان وألكسندر سكارسجارد وعرض في مهرجان تورنتو السينمائي.