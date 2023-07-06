عرض فيلم wall e بمكتبة مصر الجديدة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض مكتبة مصر الجديدة، في الخامسة من مساء غد الجمعة، فيلم بعنوان “wall.e”، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.



ويعد ”wall.e” فيلم رسوم متحركة أمريكي من نوع الخيال العلمي صَدر في 2008 من قبل إستديوهات بيكسار , تم عرضه أول مرة في 23 يونيو، 2008.

الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، قال إن عرض الفيلم يأتى فى إطار النشاط الثقافى للمكتبة الحافل بالفعاليات الثقافية من ندوات وورش عمل وعروض سينمائية تصب فى النهاية في فكر ووجدان الشباب والنشء لتنمية مداركه الفكرية والثقافية.

وأشار حلمي، إلى أن الهدف من عرض الفيلم هو إطلاع جمهور المكتبة على ثقافات الشعوب الأخرى وجعل المكتبة جسرا تعبر فوقه حضارات مختلف دول العالم.

قصة الفيلم



تدور أحداث الفيلم حول الروبوت وول-ي، وهو روبوت مُصمم لتنظيف الأرض المهجورة والمغطاة بالنفايات في المستقبل البعيد. يقع وول-ي في حب روبوت آخر إسمها إيف، فيتبعها إلى الفضاء الخارجي في مغامرة تُغير مصير جنسه والجنس البشري. يُظهر كل من الروبوتين مظاهر من حرية الإرادة والمشاعر، التي تتطور مع تقدم أحداث الفيلم.



أصدرت أفلام والت ديزني الفيلم في الولايات المتحدة وكندا بتاريخ 27 يونيو، 2008. فحقق أرباحا بلغت 23.2 مليون دولار في يوم عرضه الأول، و63.1 مليون دولار خلال اسبوعه الأول في 3992 صالة سينما. ليحتل المرتبة الأولى في شباك التذاكر.