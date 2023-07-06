شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المسرحى محمود سأسأ ودفنه فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حسن عثمان وفاة الفنان المسرحى الكوميدى محمود السيد العربى، الشهير بـ محمود سأسأ، كما أعلن حساب الفنان الراحل على "فيس بوك" موعد ومكان جنازته، إذ نشر صورة له معلقا عليها: "محمود سأسأ فى ذمة الله".



محمود سأسأ

كما كشف الحساب أيضا عن موعد ومكان صلاة الجنازة عليه ببورسعيد، حيث كتب: "الدفنة ساعة صلاة الظهر فى مسجد الكريم، والعزاء شارع مكتبة التربية النوعية، ادعوا له بالرحمة".



محمود السيد العربي

يذكر أن الفنان الراحل محمود السيد العربى شارك فى عدد كبير من الأعمال المسرحية الكبيرة، وجسد شخصية الشهيد محمد مهران، قائد المقاومة الشعبية فى بورسعيد.