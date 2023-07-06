شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلا غنائيًا فى مهرجان قرطاج الدولى 22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد حفلاً غنائيًا فى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ57 يوم 22 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.

وتعد أغنية "الفلوس" استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا، منها "قادر أكمل" التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب "يا عراف" الذي تخطى 35 مليون، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.