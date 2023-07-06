شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "من عمل الشيطان" ينافس فى مهرجان اليريفان السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم القصير "من عمل الشيطان" للمخرجة ديسيل مختجيان ضمن فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان اليريفان السينمائى الدولى، فى قسم أبريكوت ستونز، الذى يُقام فى الفترة من 9 إلى 16 يوليو الجارى، حيث يحصل الفيلم على عرضه الأول فى أرمينيا.

وعبرت المخرجة عن سعادتها للمشاركة فى المهرجان إذ قالت "فخورة ومتأثرة للغاية بأن فيلمى من عمل الشيطان سينافس فى مهرجان اليريفان السينمائى الدولى، حيث وطنه الأم، لقد صنعت هذا الفيلم بينما أبحث عن جذورى، وهذا يغمرنى بالكثير من المشاعر ويسعدنى أن أعود فعليًا إلى بلدى الأم للمرة الأولى".

وكان الفيلم شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، تدور أحداث الفيلم حول فتاة أرمنية - مصرية قضت فترة طفولتها بين الأقليات الأرمنية في مصر، ثم رحلت إلى فرنسا وقضت 10 أعوام بها، وتبدأ الأحداث مع عودة الفتاة إلى مصر لتنظيم معرض عن المصورين الأرمن وتثير عودتها بداخلها صراعًا عن الهوية بين ثقافة مصر وجذورها الأرمنية.

ديسيل مختيجيان مخرجة صاعدة ذات أصول أرمنية ولدت في باريس وعاشت في مصر، تشكل حسها الفني للإخراج ورغبتها في سرد القصص من خلال تعدد ثقافاتها. تشارك ديسيل في بطولة الفيلم أيضاً مع علي السبع، ماريا سابا، لالا شماميان، وتلقى منحة تطوير من مساحة مدرار للفنون الحرة المعاصرة.