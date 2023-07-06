شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم البعبع تتخطى 28 مليون جنيه فى أسبوع بشباك التذاكر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم البعبع إيرادات وصلت إلى 28 مليون جنيه فى أسبوع بشباك التذاكر السعودى، حيث باع أكثر من 63 ألف تذكرة بقيمة 3 ملايين و490 ألف ريال سعودى.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.