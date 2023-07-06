شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم بيت الروبى تتخطى 84 مليون جنيه فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "بيت الروبى" أن يحقق إيرادات فى شباك تذاكر السعودية، وصلت إلى 84 مليونا و371 ألف جنيه مصرى، حيث باع أكثر من 186 ألف تذكرة بقيمة 10 ملايين و226 ألفا و804 ريالات سعودية فى أسبوعى عرض.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى والفيلم من إنتاج شركة سينرجي فيلمز المصرية جنبًا إلى جنب مع كونكر وفيلم سكوير.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.