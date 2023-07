شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفلام وتكريمات مهرجان لوكارنو السينمائى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائى عن الأفلام المشاركة فى المسابقات الرسمية بدورته المقبلة، حيث رحبت بأسماء مشهورة فى منافسته الرئيسية، ومنها Essential Truths of The Lake للمخرج الفلبينى لاف دياز.

ومن أبرز عناوين الأفلام التى تضمنها تشكيلة لوكارنو السينمائى، تحضر رائعة المخرجة الفرنسية لجوستين تريت Anatomy of a Fall، الفائزة منذ أيام بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي، وأيضا فيلم The Old Oak من إخراج كين لوش، وأيضا فيلم THE PERMANENT PICTURE، وتحضر السينما الأوكرانية بفيلم STEPNE.

ومن اليونان يشارك فيلم Animal، والفيلم البرتغالي Baan، والأرجنتيني The Human Surge 3 ومن الولايات المتحدة الأمريكية يشارك فيلم Lousy Carter، وأُعلنت إدارة المهرجان أنه من المقرر أن تحضر كيت بلانشيت وزار أمير إبراهيمي الليلة الختامية لمهرجان للترويج للإطلاق الأوروبي للفيلم الأول للمخرجة الإيرانية الأسترالية نورا نياساري Shayda.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان لوكارنو السينمائي المونتير بيترو سكاليا، ومنحه جائزة Vision التي تكرم الإنجازات التقنية والتطورات في الفيلم، وأيضا يحتفي بـالمخرج هارموني كورين، والمنتجة ماريان سلوت، وأيضا يمنح المهرجان جائزة إنجاز العمر للمنتج الإيطالي رنزو روسيليني.

وينال ريز أحمد الحائز على جائزة الأوسكار وإيمي جائزة دافيد كامباري للتميز، التي تمنح للشخصيات الفنية التي أثرت مساهماتها في السينما المعاصرة".