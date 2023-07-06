حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم مستر إكس، للفنان أحمد حلمي والفنانة هنا الزاهد، إيرادات أمس، الأربعاء، إيرادات بلغت 678 ألف.

إيرادات فيلم مستر إكس

وكان حصد فيلم مستر إكس، منذ طرحه في وقفة عيد الأضحى السينمائي مجموع إيرادات بلغت 13 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.