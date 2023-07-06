ورش إبداعية وتدريبية على الكتابة والعزف بثقافة المنيا 

ياسر رشاد - القاهرة - قدم فرع ثقافة المنيا، الأربعاء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، منها عدة ورش إبداعية أقيمت بقصر ثقافة المنيا.

وشهد القصر ورشة تدريب على العزف بالآلات المتنوعة، للرواد من سن 8 حتى 20 عاما، وخلالها تحدث المايسترو عصام الشاذلي مدرب فريق كورال الأطفال بالقصر، عن معنى الموسيقى موضحا أنها فن الجمال الصوتي الذى نستمع إليه عن طريق الغناء أو العزف، مضيفا أن عناصر الموسيقى تتمثل في الإيقاع، واللحن والنغم، وأن الإيقاع هو وحدات منتظمة لتحديد السرعة والزمن، كما تحدث عن الأنواع المختلفة للآلات الوترية منها العود، والبيانو، والجيتار، والقانون، الكمان، وغيرها، وجاءت الورشة بحضور د رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

واستمر قسم الفنون التشكيلية بالقصر في فعاليات الورشة الفنية، والتدريب على أعمال الرسم وتعلم كيفية تظليل مكعب وستارة من تدريب الفنانة يسرا مقلد، والتدريب على الرسم والتلوين بالألوان المائية وكيفية توزيع الألوان على العمل الفني من تدريب الفنانة ريهام كمال.

كما عقدت ورشة أدبية بعنوان "كيف تكتب قصة" تحدثت بها الأديبة ابتسام الدمشاوي، عن اللغة الأدبية والفرق بينها وبين اللغة الحياتية، معرّفة القصة بأنها فن أدبي نثري يعبر عنه بأسلوب سرد خيالي أو واقعي ويصف مجموعة من الأحداث المتسلسلة، بهدف إمتاع وإثارة القارئ.

وأكدت "الدمشاوي" أن هناك خطوات لكتابة القصة منها تحديد الراوي، بناء الشخصيات، تحديد الزمان والمكان في القصة، تطوير الحبكة، خلق صراع، وكتابة خاتمة قوية، مؤكدة أنه لابد لمن يكتب أن يكون قادرًا على ابتكار أحداث في فترة زمنية قصيرة الغرض منها الخروج بموعظة أو فكرة مفيدة، ولابد أن تكون الأحاديث مرتبة ومنظمة حتى لا تشتت انتباه القارئ، وشهد اللقاء الاطلاع على أعمال ونماذج لمواهب أدبية شابة.

ومن ناحية أخرى وضمن فعاليات الفرع المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، قدم قصر ثقافة ملوي عرضا فنيا لفرقة ملوي للفنون الشعبية قدمت خلاله الفرقة باقة غنائية راقصة منها التنورة والعصا، والتحطيب، من تدريب الفنان محمد شحاتة، وعرض قصر ثقافة مغاغة فيلم "القرار"، وشهد بيت ثقافة جاهين ورشة فنية رسم على الوجوه علم مصر بروضة الأطفال البتول بحي جاهين، من تدريب الفنانة هبة عزت، وذلك في سياق احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، كما عقد بيت ثقافة بني مزار محاضرة بعنوان "المياه أهميتها ومصادرها" بمركز أمان تحدثت بها شيرين عادل عن مصادر المياه وأهميتها في حياتنا اليومية وكيفية ترشيد استهلاكها، كما أعد بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية وخط عربي من تدريب فنانات قسم الفنون التشكيلية.