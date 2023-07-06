أبرز 10 مشاهد من عزاء الراحل علاء عبد الخالق

القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق العديد من المشاهد والتى يرصدها ”الخليج 365” فى هذا التقرير، وتلقى نجل الفنان الراحل حكم وبناته التوأم شيران وميار العزاء بمصاحبة صديقه المقرب د. أحمد أيوب الذى حضر قبل بدء العزاء بأكثر من نصف ساعة.

كانت الفنانة سيمون أول من حضر إلى قاعة العزاء وجاء بعدها بقليل الفنان حميد الشاعرى وذهب لأداء صلاة المغرب بمصاحبة نجل الراحل

حضر الفنان حلمى عبد الباقى من نقابة المهن الموسيقين ود. عاطف إمام أحد أعضاء مجلس الإدارة

ومن نجوم التمثيل الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء الفنان القدير صلاح عبد الله الذى لم يغادر القاعة إلا بعد انتهاء العزاء وكل من الفنانون إسماعيل فرغلى وبهاء ثروت وسامح الصريطى وأكرم حسنى وأحمد عصام

ومن الموسيقين حضر كل من عمرو مصطفى محمد رحيم وهيثم نبيل ومدين وأحمد مصطفى ومحمد مصطفى الذى يرتبط بصلة قرابة بالفنان الراحل علاء عبد الخالق والشاعر أيمن بهجت قمر

ومن المطربات اللاتى حضرن العزاء كانت مى فاروق وحنان ومنى عبد الغنى وسيمون

من الإعلاميين الذين شاركوا بالعزاء كل من تامر أمين وطارق علام وعمرو الليثى

حضر من نجوم الكرة كل من الكباتن أيمن يونس وخالد بيبو وتامر بيجاتو ومصطفى يونس

الفنان مدحت صالح هو الوحيد بقاعة العزاء الذى كان يرتدى الكمامة

الملحن عمرو مصطفى حضر العزاء منذ البداية وحتى النهاية، وأيضا كل من الفنانون محمد محيى وحميد الشاعرى وحسام حسنى وإيهاب توفيق