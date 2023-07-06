شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بدور أمير المصرى فى In Camera بعد عرضه بمهرجان كارلوفى فارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفنان أمير المصرى إشادات نقدية عن دوره فى الفيلم البريطانى In Camera، الذى عرض لأول مرة فى مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولى بدورته الـ57 ضمن مسابقة Proxima، حيث قال الناقد جاى لودج بمجلة فرايتي إنه على مستوى النص، ربما يحتوى فيلم In Camera على كثير من الأفكار الجذابة وبعضها يمنح مساحة من التنفس أكثر من البعض الآخر.

وأضاف لودج أنه من الخطوط الناجحة أمير المصرى الذى يظهر كشريك ثالث فى المسكن مع عدن وبو، والذى حقق التوازن بين التباهى بالذات والثقة الزائدة مع حرصه وانتباهه لكل التفاصيل فى دور (كونراد) مصمم الأزياء المعتد بنفسه.

وكتبت الناقدة ايلينا لازيتش بموقع Cineuropa أن أمير المصري قدم دوراً مذهلا على الرغم من أنه يقدم شخصية تقليدية في الفيلم والذي يظهر بدور ( كونراد) كرفيق ثالث في السكن لأبطال الفيلم والذي يعمل كمصمم الأزياء فيستعرض الشخصية المصطنعة التي تهتم بطلب الطعام طوال الوقت كأسلوب حياة والتي ترمز لشىء ما أكثر من مجرد طعام، فهو يمثل كل شيء بطل القصة عدن لا يملكها وخاصه في علاقته مع صديقه الآخر في الغرفة.

تدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول علي فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

يذكر أن أمير المصري كان قد أعلن مشاركته في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

وقد شارك أمير المصري مؤخرًا بفيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاوسنر في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، والذي حظى خلاله بعرضه العالمي الأول، وتلك المشاركة تعد الثانية لأمير في مهرجان كان بعد مشاركته الأولى بفيلم Limbo.



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