شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تتعافى ببطء وترفض التخلى عن جولتها الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع metro عن الوضع الصحى للنجمة العالمية مادونا، حيث أكد الموقع أنها مرهقة وضعيفة، وتتعافى ببطء على عكس التوقعات التى توقعها البعض بأنها ستعود لحالتها الصحية سريعا، إلا أنها تجد صعوبة فى التعافى ورغم ذلك ترفض الاستسلام وإلغاء جولتها الغنائية المقبلة، حيث من المقرر أن تقف على المسرح يوم 15 يوليو الجارى فى فانكوفر بكندا.

وكانت دخلت ملكة البوب العالمية مادونا إلى المستشفى، وذلك بعدما عُثر عليها فاقدة للوعى، حيث دخلت لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات نيويورك، ليكتشف الأطباء إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة إلا أنها تتعافى حاليا بشكل جيد.

وكان من المقرر أن تبدأ جولة مادونا الغنائية فى 15 يوليو المقبل، لكن أصيبت مادونا بعدوى بكتيرية خطيرة وتحتاج إلى وقف جميع الالتزامات.

وفى سياق آخر ظهرت النجمة العالمية مادونا مؤخراً، فى إطلالة غريبة، سببت صدمة كبيرة بين محبيها وجمهورها بسبب شكل وجهها المختلف والغريب، حيث أطلت ملكة البوب فى فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث بدت بشفة منتفخة وشعر وردى يظهر فروة رأسها، وحواجب بيضاء اللون، وأنف مدبب، ما يؤكد خضوعها لعدة إجراءات تجميلية وفقا لموقع العربية.