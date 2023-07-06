لأول مرة.. لجين عمران تنشر صورة برفقة والديها؛ جمال أمها والشبه مع أبيها يدهش الجمهور!

كتب امير فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 06:54 مساءً - حرصت الإعلامية لجين عمران خلال عيد الأضحى المبارك على مشاركة صور و فيديوهات مع عائلتها، وشاهدنا صور جمعتها بوالديها نالت تفاعل كبير من متابعيها ومن مشاهير على السوشيال ميديا.

لجين عمران وعائلتها

في اليوم الأول من العيد شاركت صورتين مع عائلتها وحرصت على تغطية وجوه البعض، حرصًا منها واحتراما لخصوصيتهم بعدم ظهور شكلهم على السوشيال ميديا، وكتبت لجين ” و طبعا من باب إحترامي لخصوصية البعض من العائلة اللي ما يحبوا الظهور في السوشيال ميديا (حجبت وجهم) في الصورة الثانية “.

وبعدها شاركت لجين متابعيها بفيديو يتضمن لقطات جميلة لعائلتها واجتماعهم مع بعضهم البعض، معلقة: “العائلة أولا العائلة أهم و هذي كانت أجواء العيد عندنا جمعة العائلة.. وناسة، ضحك مسابقات”.

الصورة الثالثة هي الصورة التي توسطت فيها لجين والديها، علّقت عليها ” بين الخير و البركة الله يحفظهم”.

لجين عمران تتحدث عن تجاربها القاسية بالحياة

من ناحية أخرى، وخلال استضافتها في برنامج Literally me، تحدّثت الإعلامية السعودية لجين عمران بصراحة عن تجاربها القاسية في الحياة، ومنها تجربة زواجها المبكر في سنّ الـ16 والتي باءت بالفشل.

وقالت لجين إنها نادمة على بعض التجارب التي عاشتها، ومن بينها زواجها في سنّ مبكرة، ولكنها مع ذلك “تحمد الله الذي رزقها بابنها وابنتها”، مؤكدة أن تجربة الانفصال الأولى غيّرت حياتها كلياً، ودفعتها لتحقيق النجاح في دراستها وعملها.

وكشفت لجين عمران أيضاً عن محاولتها الانتحار في عمر الـ18 والتجربة المرّة التي عاشتها في تلك الفترة، موضحةً: “في تلك الفترة بلغت أضعف حالاتي، لكن رؤية أهلي وحبّهم لي دفعني للحياة وإعادة بناء نفسي من جديد”، ولافتة إلى “أن المخلوقات الوحيدة اللي عندهم طاقة كاملة هم الأطفال”.

كما أختتمت عمران حديثها عن تجربتها القاسية مؤكدة أن لا شيء في الحياة يستحق أن يفكر المرء في الانتحار من أجله.

معلومات عن لجين عمران

لجين عمران هي إعلامية سعودية، ولدت في مدينة الجبيل شرق المملكة في يوم 26 أكتوبر عام 1977، واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً كإعلامية وكأيقونة للموضة والأناقة في العالم العربي.

لجين عمران ترتيبها الثاني بين إخوتها، وأصغرهم فتاة تدعي نعيمة، طفولة لجين كانت سعيدة كثيرًا بسبب علاقة الحب التي جمعت والديها وطريقة تربيتهما لها ولأخوتها.

وعن طفولتها قالت لجين عمران: “أروع طفولتها، لما بشوف مقابلات في بعض الأحيان، سواء أجانب أو عرب أقول الله شو كنت محظوظة، الحين أقلب ذكريات الطفولة من كثر ما أنا أستمتع فيها، حلوة لدرجة أنه إذا كنت متضايقة أرجع لها”.

كما جمعتها علاقة صداقة مميزة بأشقائها، بسبب الصداقة العميقة التي جمعت بينهم، وعلقت لجين على هذه الصداقة قائلة: “قسما بالله مهرجان، ونحن ما شاء الله عيلة كبيرة يعني، 4 أولاد و3 بنات فلك أن تتخيل أما كل واحد يجي مع مرته وعياله حفلة”.

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