كاريس بشار ترقص في حفل تخرج ابنها الوحيد “مجد” من الجامعة… شاهدوا وسامته اللافته!

كتب امير فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 06:54 مساءً - نشرت النجمة كاريس بشار عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات أبرزت فخرها بابنها الوحيد مجد الجواد، وجانب الأمومة فيها أثناء تخرجه من الجامعة مع مرتبة الشرف.

وقالت تعليقاً على الصور التي جمعتها مع مجد: “اتخرجنا”، مضيفةً فيديوات من حفل التخرج خلال تسلمه شهادته الجامعية.

كاريس بشار ترقص بحفل تخرج إبنها

كما نشرت كاريس مجموعة صور على إنستجرام، من أجواء الحفل المقام بمناسبة التخرج. كما كانت أجواء الرقص والدبكة واضحة ومميزة في الصور التي شاركتها كاريس، وعلقت عليها، “واحتفلنا بعد ما تخرجنا، كل الحب”.

النجوم يهنئون كاريس بشار بتخرج مجد

خلال ساعة من الوقت على مشاركة كاريس للصور على إنستجرام حتى حصدوا أكثر من 40 ألف إعجاب ومئات التعليقات التي حملت مباركات وتهاني، من المتابعين والنجوم، ومنهم “جمانة مراد، ريتا حرب، جيني إسبر، هبة نور وغيرهم”.

كاريس بشار ترقص مع ابنها مجد

إطلالة كاريس بشار في حفل تخرج إبنها

كاريس تألقت في الحفل بإطلالة بسيطة بشكل كامل، من مكياج وشعر وأزياء، حيث ارتدت فستان كموني اللون “camel color” بقصة simple و نسقته مع مجوهرات أنيقة، وكان واضحاً أيضاً بساطة الميك أب وتسريحة الشعر التي اعتمدتها كاريس من خلال رفع شعرها.

كاريس بشار تتألق في حفل تخرج ابنها مجد

يُذكر أن كاريس بشار تزوجت من رجل الأعمال شادي جواد، وأنجبت منه ابنها مجد، وقد انفصل الثنائي عام 2014.

لم تعلن عن مشاريعها بعد

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم تعلن كاريس بشار عن مشاريعها للموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024 بينما كانت قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني 2023 ببطولة مسلسل “النار بالنار” والذي حقق نجاحاً كبيراً حيث تشاركت بطولة العمل مع كل من جورج خباز وعابد فهد.

كاريس بشّار في “النار بالنار”

وكانت الفنانة السورية تألقت في بطولة “مسلسل النار بالنار” خلال شهر رمضان 2023 المنقضي مع مواطنها النجم عابد فهد الذي قال عن تجربته معها: “كاريس بشار نجمة مهمة، وهي فنانة ملتزمة جداً في عملها الفني وأثناء التصوير، وتدقّق في الشخصية التي تقدّمها حتى تصل الى النتيجة المرجوّة منها، كما أن كواليس التصوير كانت رائعة، واستمتعت كثيراً بالعمل معها”.

ورداً على سؤال حول وجود كيمياء فنية بينهما في كواليس التصوير، أجاب فهد: “بالطبع؛ كاريس هي شريكتي في بطولة المسلسل، كما أننا صديقان على المستوى الشخصي وأعرفها منذ مدة طويلة، وهذه الشراكة والكيمياء يشكّلان جزءاً من نجاح العمل الفني، فحين تُحب شريكك في العمل الفني يتحقق النجاح الكبير، وهذا هو سر نجاح مسلسل «النار بالنار» في رأيي”.

يُذكر أن مسلسل “النار بالنار” من تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز، وشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين.

حضور مميز في ستيليتو

وكانت كاريس قد حضرت قبل ذلك ببطولة مسلسل “ستيليتو” وهو النسخة المعربة عن المسلسل التركي “جرائم صغير” حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً جدا وتشاركت كاريس بطولة العمل مع كل من ديمة قندلفت، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري وعدد آخر من الفنانين.

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