شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلاً غنائيًا الشهر المقبل فى مهرجان قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم راغب علامة حفلاً غنائيًا فى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 5 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور

وطرح النجم راغب علامة من أغنيته الجديدة "فى كتير حلوين" الأيام الماضية وتم تصويرها في العاصمة اليونانية أثينا، وهى عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغانى جديدة بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

أغنية "في كتير حلوين" من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب في اليونان، ودارت فكرتها في إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة .

وتقول كلمات اغنية في كتير حلوين : "فيه كتير حلوين وإشمعنا إنت كل أما تخش مكان خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأه بتقلبه روقان فيك إيه م السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب فهمنا يا جامد يا معدي ياجميل يا لذيذ يارهيب لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما وشاغلنا وعامل أزمه وبتاكل الجو بنظرة هنكابر ليه مالوش لازمة".