شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة، البرومو الدعائى للعمل الذى سيتم طرحه بدور العرض قريباً، وظهر خلال البرومو الفنان محمود حميدة والفنانة ليلى زاهر والفنان كريم عفيفي والفنانة شيماء سيف.

شارك النجم محمود حميدة، جمهوره بفيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد " مطرح مطروح"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر النجم محمود حميدة في بداية الفيديو ممازحا خالد أبو غريب المخرج المنفذ قائلا : أستاذ خالد المخرج المنفذ بتاع الفيلم شقي شقا ولا اللي بيزرع غيط لوحده"، وأضاف أن رنا السبكي تحولت بشرتها إلى اللون الأسود بسبب التصوير في الصحراء، فيما مازح المخرج وائل احسان مؤكدا أنه وضع عمة بيضاء وذلك ليلقى تشجيع من أهله في محافظة الإسماعيلية.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز و المخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.