شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات وحفلات ترفيهية.. مهرجان العلمين الجديدة يشوق الجمهور لفعالياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان العلمين الجديدة، عن فيديو دعائى لفعالياته التي ستنطلق 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، وتضمن البرومو فعاليات وأنشطة المهرجان، والتي تنوعت بين فعاليات رياضية ومسابقات مع أشهر النجوم وحفلات ترفيهية.

مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر حدث ترفيهي فى مصر والشرق الأوسط، والذى يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربى وأضخم الأحداث الفنية والرياضية بالإضافة إلى أهم حفل توزيع جوائز فى الشرق الأوسط ALalamin Award .

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر، لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.