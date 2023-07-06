بملابس مثيرة على البحر.. ظهور مفاجئ لـ محمد صلاح مع إنجي علي وابنتها الشابة – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 08:52 مساءً - اعتادت المذيعة إنجي علي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وشاركت إنجي علي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصور جديدة لها برفقة ابنتها و اللاعب العالمى محمد صلاح.

محمد صلاح بصورة جريئة مع إنجي علي وابنتها

وتتميز إنجي علي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إنجي علي، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ابنة إنجي علي

وتصدرت ابنة إنجي علي الترند بسبب صورتها مع محمد صلاح وتعد “تالا” هى الإبنة الوحيدة لإنجي علي من زوجها الثاني المنتج تامر مرسي الذي إنفصل عنها وتزوج من النجمة نسرين التي أعتزلت الفن من أجل تامر مرسي الزوج السابق لإنجي علي.

أول ظهور ابنة إنجي علي

وظهرت ابنة إنجي علي للمرة الأولى خلال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة والذي يقام برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس وأشقائه،وارتدت تالا ابنة إنجي علي “جامبسوت” قصير باللون الأبيض وارتدت حذاء رياضي يناسب سنها، وانهالت التعليقات على صفحة إنجي علي.

الجدير بالذكر إن الإعلامية إنجي علي تقدم برنامج “أسرار النجوم” على قناة نجوم اف أم وتزوجت مرتين الأولى من طارق العريان المخرج الزوج السابق لأصالة والمرة الثانية تزوجت من تامر مرسي المنتج المعروف.

محمد صلاح

ويستمتع “الفرعون” المصري حاليا بإجازته الصيفية بعد انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا ومشاركة مع منتخب مصر في شهر يونيو الماضي.

وشارك محمد صلاح (31 عاما) في 50 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات، في الموسم الماضي، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 15 أخرى.

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