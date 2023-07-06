سبب غريب… لماذا يرتدى عصام كاريكا غطاء الرأس الشهير به منذ 20 سنة؟

كتب امير فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 08:52 مساءً - كشف الفنان عصام كاريكا سبب ارتدائه غطاء الرأس منذ سنوات، وهو الاستايل الخاص به الذي اشتهر من خلاله، ولم يتنازل عنه طوال مشواره الفني.

وقال عصام كاريكا، إنها اختار هذا الشكل ليكون له ستايل مختلف ويليق بالأغاني والأعمال التي قدمها وكانت سببا في شهرتها منها “شنكوتي” و”روميو” وغيرها.

وعن صورته المنتشرة في لقاء سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه كان في بداياته الفنية وأذيع عبر ماسبيرو زمان، وكان سنه صغيرا عن الوقت الحالي.

عصام كاريكا ينعي علاء عبد الخالق

من ناحية أخرى، نعى المطرب عصام كاريكا الفنان علاء عبدالخالق، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 سنة، قائلا: «الأغنية التي غناها الراحل علاء عبدالخالق معايا، ولم يتم طرحها في الأسواق حتى الآن، بها جملة غريبة جدًا، وهي إحنا خايفين نيجي جنبك.. تتكتب شهادة وفاتنا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر ببرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: «في أحد الأيام تلقيت اتصالا هاتفيًا من علاء عبدالخالق وقال لى: أنا يمكن مقدرش أكمل الأغنية دي، فاتصرف فيها، وبالفعل منحها لحميد الشاعري.. الراحل علاء عبدالخالق كان شخصية متفائلة، وله جمهور كبير وأغانيه لن تموت».

وتابع: «علاء عبدالخالق بعد غناء هذه الأغنية اتصل بيا تاني يوم وقال لي: بلاش كلمة شهادة وفاتنا دي، فقلت له: ممكن نغيرها، وبعدها أصيب بأزمة صحية، وتم تأجيل استكمال الأغنية لحين تعافيه صحيًا».

آخر أعمال عصام كاريكا

انتهى الفنان عصام كاريكا من تصوير أغنية جديدة بعنوان “مش مروحة” من ألحانه و كلمات محمد هلال وتشاركه في الكليب ملكه جمال اوكرانيا ماريس التي تدرس الرقص الشرقي وتقيم في القاهره وكان مقررا عرض الكليب علي جميع المنصات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لكنها تأجلت.

كما انتهى عصام كاريكا من تلحين مجموعة من الاغنيات الجديدة لعدد من كبار النجوم مثل محمد منير وراغب علامة ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق ستظهر الي النور خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وأكد الملحن والمغني عصام كاريكا، أن الغناء أثر بالسلب عليه، موضحا “لم تكن لدي أي رسالة أقدمها في الغناء، وكل هدفي هو الوصول للشهرة”.

وأضاف كاريكا، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، أن لم يكن في السابق سوشيال ميديا وبالتالي شهرة كبيرة لجميع فريق العمل في اي اغنية، لافتا إلى أن المغنين بعد ذلك لك يتعملو معي لأنهم يرون امي اعطي لهم الحان ضعيفة.

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