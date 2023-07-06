دنيا بطمة في ورطة كبيرة بعد هذا التصرف الصادم من طليقها محمد الترك… لن تصدّق ما فعله بأم بناته!

كتب امير فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 08:52 مساءً - أثار المنتج البحريني محمد الترك جدلاً كبيراً بتصرفاته التي يصفها الجمهور بـ”الصبيانية” لاستفزاز طليقته النجمة دنيا بطمة بعد إنفصالهما وإبقاء ابنتيه معها.

فبعد ظهوره في بث مباشر، وهو يستمع لأغنيتها “غلطانة” أعاد الأمر باستماعه لمقطع من أغنية “خربوشة” التي أعادت الفنانة المغربية غنائها، لكنها لم تفرج عنها بعد.

تصرفات محمد الترك مع أم بناته

وفي التفاصيل التي أحدثت ضجة كبيرة بين متابعيه، ظهر الترك في بث مباشر على تطبيق تيك توك وهو يستمع للأغنية بصوت بطمة دون أن يتحدث مع متابعيه الذين وصفوا تصرفه بـ”المراهق” وغير المناسب لمكانته الفنية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يصرّ على ذكر اسم طليقته أو السعي لإثارة غيرتها بتصرفاته الغريبة.

ولاحظ الجمهور أن كل تصرفات الترك تواجهها النجمة المغربية بالتجاهل والتركيز على حياتها الفنية وحفلاتها، والاهتمام بطفليتها (غزل وليلى روز)، وابعادهما هن جدل خلافاتها مع طليقها الذي اتهمته بخيانتها وسرقتها، وهو ما نفاه الترك بشكل قاطع.

وكانت الفنانة المغربية قد قامت بإعادة تسجيل أغنية “خربوشة” بناء على طلب الجمهور وحرصت على الترويج لها عبر السوشيال ميديا، إلا أن طليقها قام سبقها وقام بنشرها وبثها مباشرة.

محمد الترك يسخر من تجميل دنيا بطمة

هذه ليست المرة الاولى التي يسئ فيها الترك إلى طليقته وأم ابنتيه، فبعد ظهورها مؤخرًا بشكل مختلف بسبب تجميل جديد في وجهها، استغلّ المنتج البحريني محمد الترك الأمر وسخر بطريقة غير مباشرة من ملامح طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة الغريبة وبدون ذكر اسمها.

وحرص الترك على استغلال الأمر بطريقة سيئة، رآها الكثير من متابعيه على تطبيق “سناب شات” أنها مهينة لأم ابنتيه، خاصة أنه شبّه ملامح طليقته الجديدة بالكوع .

ونشر الترك عبر حسابه في “إنستجرام” صورة لكوع يد ورسم عليها بالقلم عينين وأنفاً وفكّاً مسنّناً، ليبدو أن الكوع يشبه ذقن بطمة، في محاولة منه للسخرية من الشكل الذي أصبحت عليه.

وعلّق محمد الترك على الصورة بعنوان: “كوع بيتميلح”، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “يخرب بيت المصمم، لبيه السعودية وأهل الرياض بلضبط خلاص تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية”، وأضاف وجوهاً ضاحكة وساخرة.

دنيا بطمة تكشف تعرضها للعنف والخيانة

يأتي هذا بعد أن تصدرت الفنانة دنيا بطمة تريند جوجل مؤخرًا بعد خروجها بمقطع فيديو تكشف فيه تعرضها إلى الخيانة والعنف على يد زوجها السابق محمد الترك، والذى قرر أن يعود إلى أولاده من منى السابر.

وانهارت دنيا بطمة من البكاء أثناء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذى كشفت فيه كثيرا من التفاصيل الخاصة مع زوجها السابق محمد الترك، والذى ظل يطاردها فى العديد من الأماكن خلال الفترة الماضية.

وكشفت دنيا بطمة خلال الفيديو عن تعرضها إلى العنف بقوة على يد زوجها السابق محمد الترك، كما كشفت عن تعرضها للخيانة من جانبه.

وأوضحت دنيا بطمة أن زوجها محمد الترك تعمد الكذب وتضليل الحقائق من خلال الصحافة والإعلام للتكتم على فضيحة الخيانة وجريمة السرقة، ملوحة بأن لديها دليلا على الخيانة.

ورغم الاتهامات التى وجهتها دنيا بطمة ضد زوجها السابق محمد الترك، إلا أن المحكمة المغربية قررت براءته من جميع التهم التى وجهتها له دنيا بطمة.

الفتاة ترد على دنيا بطمة

وقد تسبب هذا الأمر فى خروج الفتاة التى وجهت لها اتهاما بالخيانة مع محمد الترك. للرد من خلال لايف عبر إنستجرام.

وقالت وصال فى فيديو لها: “هذا أول تصريح ليا من بعد هاد القضية مع محمد ترك، فمن بعد ما تهجموا عليا الصحافة وصوروني فما بقى عندي سبب إني أسكت ولا عندي سبب أصلا إني اتخبا”..

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