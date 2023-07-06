“بطل موضوع عائلي”.. طه دسوقي يظهر مع خطيبته الأرمينية بإحدى الفعاليات.. شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 09:54 مساءً - اصطحب الفنان الشاب طه دسوقي خطيبته نادين كتشيدجيان معه خلال حفل كأس إنرجي للدراما الذي شهد تكريمه.

ونشر بطل مسلسل “موضوع عائلي” صوره له مع خطيبته الأرمينية عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعد استلامه الجائزة.

طه الدسوقي مع خطيبته

وشهد حفل كأس إنرجى للدراما، في موسمه السابع على التوالي، فوز طه دسوقي بجائزة أفضل ممثل مساعد كوميدى من كأس إنرجي للدراما.

وكان الفنان الشاب والاستاند آب كوميدي طه الدسوقي قد احتفل بخطوبته على الاستايلست نادين كتشيدجيان، في حفل عائلي بسيط.

تصريحات طه دسوقي عن خطيبته

قال الفنان طه دسوقي، إن الفترة المقبلة ستشهد تحديد موعد زفافه على خطيبته نادين كتشيدجيان، إذ أنه يشعر أن خطوة الزواج ستعمل على استقرار حياته.

وأضاف دسوقي، في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج نجوم رمضان أقربلك، على راديو نجوم إف إم، أن خطيبته نادين كانت شاهدة على مراحل مختلفة في حياته، متابعًا: «إنسانة حقيقية وبتقول رأيها بصراحة بغض النظر عن رد فعل اللي قدامها، هي شافت حاجات محدش شافها ولا حتى أصحابي، وشافت قرارات صعبة ولسه في مراحل صعبة وخايف منها، فهي في حياتي زي الميزان أو الترمومتر، حكمها مش عاطفي لكن بيكون حقيقي وبتكون شايفة الصورة من بره، وأكبر داعم ليا، ودي حاجة أنا بحبها».

طريقة الاستعداد لآداء الشخصيات بالأعمال الفنية

وأوضح الفنان طه دسوقي، أنه كان يعتمد في بداية مشواره الفني على طريقته العادية بالمذاكرة بالورقة والقلم إلى أن أعاد اكتشاف نفسه وشخصيته من جديد، واكتشف أن طريقته بالمذاكرة التي تعمل على تطوير أدائه هي قراءة العمل الفني كثيرًا ثم النوم مع كثرة مشاهدة الأعمال الفنية بعيدًا عن الطرق التقليدية، لافتًا إلى أن هذه الطريقة تنتج لازمة أو طريقة كلام معينة وأداء تمثيلي لا يكون على دراية به.

وظهر طه الدسوقى فى مسلسل “الصفارة” وحصل على إشادة كبيرة بسبب الشخصية التي قدمها خلال الحلقتين الرابعة والخامسة من مسلسل “الصفارة”، الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد أمين.

من هو طه دسوقي؟

طه دسوقي هو ستاند إب كوميديان وممثل مصري، تخرج طه من كلية الحقوق بجامعة عين شمس وبدأ الستاند أب كوميدي منذ 2013، أقام عدة حفلات في ساقية الصاوي ومسارح أخرى ثم دخل في مجال الأعلانات ورشحه المخرج هادي الباجوري للعمل في إعلان لشركة وي مع الممثل سمير غانم لفت من خلال الأنظار.

يعمل الكوميديان الصاعد طه دسوقي حاليًا مع فرقة الستاند آب كوميدي ” ذا إليت ” والمكونة من سبع فنانين.

شارك طه الدسوقي في العديد من الأعمال الفنية مثل “موضوع عائلي” و”في بيتنا روبوت” و”بيمبو” و”الوضع مستقر” وفيلم “فرق خبرة”، وعرضت جميعها في 2021.

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