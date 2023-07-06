ما المرض الذي عانت منه خطيبة حفيد عادل إمام؟

كتب امير فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 09:54 مساءً - أعلن عادل رامي إمام، حفيد الفنان المصري الكبير عادل إمام ونجل المخرج رامي إمام، خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى فريدة أشرف.

وكانت فريدة أشرف قد عانت من مرض فقدان الشهية، واستطاعت التغلب عليه بنجاح، فما طبيعة هذا المرض؟

فقدان الشهية

يعتبر فقدان الشهية أحد اضطرابات الطعام، ولا يشعر الشخص في هذه الحالة بالجوع أو حتى الرغبة في تناول الطعام، وكذلك لا يستمتع بمذاق ورائحة الأكل، ولا يرغب في تناول الطعام مع الأخرين، حسبما نشر موقع “My. Cleveland clinic

حفيد عادل إمام مع خطيبته

خطيبة حفيد عادل إمام

هذا وكان قد تصدر اسم فريدة أشرف تريند مؤشرات البحث على السوشيال ميديا، واتضح أنها فتاه من خارج الوسط الفني وتعمل كمدربة لياقة بدنية وحاصلة على لقب مدربة لياقة معتمدة من ISSA ويبلغ عمرها 23 عاما.

فريدة خطيبة حفيد عادل إمام

من أبرز هوايات فريدة عشقها للرياضة والسفر، وأصبح يتابع حسابها على إنستجرام ما يقرب من 20 ألف على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

الجدير بالذكر أن فريدة اعتادت الظهور مؤخرا مع عادل رامي امام في المناسبات، كان أبرزها احتفاله بتخرجه من الجامعة الأمريكية قسم إخراج.

سارة ابنة عادل إمام

وشهد حفل خطوبة حفيد عادل إمام، أحدث ظهور لـ سارة عادل إمام، حيث ظهرت لها صورة مع العروس وشقيقتها، ومعروف عن سارة ابنة الزعيم، أنها تتجنب دائما الظهور في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أسرة الزعيم وأحفاده :

يذكر أن الزعيم عادل إمام لديه 3 أبناء هم رامي ومحمد وسارة ولديه 8 أحفاد هم عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة وقسمت.

عيد ميلاد عادل إمام :

واحتفل النجم الكبير عادل إمام هذا العام بعيد ميلاده الـ 83 اذ أنه من مواليد 17 مايو 1940، ويعتبر من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي.

في السينما قدم الزعيم أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

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